Addio di Gabrielli, bufera su Spazzafumo

Dimissioni immediate: è quanto chiede buona parte della minoranza a poche ore dalla fuoriuscita di Bruno Gabrielli. Una vicenda che rappresenta, per l’opposizione, il capolinea per l’amministrazione Spazzafumo. "Davvero non si capisce il comportamento di un sindaco – dichiara Luciana Barlocci – che ha appoggiato in tutto quello che è stato fatto nel comparto urbanistica fino a questo momento. La delibera sulla torre frigo è stata votata favorevolmente da Spazzafumo e quindi ora, per dignità politica, dovrebbe venire in consiglio e dire che rimetterà la città nelle mani dell’assise: è lui il tredicesimo consigliere, non altri. È lui che sorregge questa amministrazione. Va rimarcato che questa revoca delle deleghe è una sfiducia allo stesso sindaco: Gabrielli si è occupato di Pums, dello schema direttore, dei piani particolareggiati e gli unici oppositori, in maggioranza, fummo io e Giorgio De Vecchis. Se non fosse stato per le interrogazioni della Marchegiani tutto sarebbe andato avanti, per la maggioranza, senza alcun ostacolo". C’è chi ne approfitta per proporre una disamina dell’intera maggioranza e del suo operato a tre anni dalla vittoria. "Alle elezioni – aggiunge Lorenzo Marinangeli – dicemmo che comporre un’amministrazione con cinque liste civiche sarebbe stato un rischio. È vero che in una squadra così c’è più libertà, ma è anche vero che il partito dà delle linee guida. E dopo pochi mesi sono andati via tre consiglieri, poi l’assessore Lazzari e ora Gabrielli: questa amministrazione è un coccio rotto. Potrebbe arrivare anche alla fine, ma in che forma, con quale maggioranza? A scontare le conseguenze, alla fine, sono sempre i cittadini. Per serietà il sindaco si dovrebbe dimettere". Non mancano preoccupazioni per quanto l’amministrazione deve ancora portare avanti in ambito urbanistico: "La vicenda di Gabrielli deriva da dinamiche interne alla maggioranza che nulla hanno a che vedere con l’esecuzione del programma di mandato – nota Simone De Vecchis - Il sindaco deve chiarire come intende gestire queste deleghe, soprattutto in merito all’iniziativa di stesura del nuovo piano regolatore". Per Nicolò Bagalini "la coalizione si sta sciogliendo come neve al sole". Per il meloniano "l’unico motivo per cui si è messa insieme è l’antagonismo politico con Piunti. In politica però ci vogliono idee". Le critiche non provengono solo dal consiglio: "Esprimiamo grande preoccupazione nel vedere ogni giorno l’incapacità di capire le necessità urgenti dei propri cittadini – conclude Diana Palestini, segretaria del Pd - Facciamo che basta così con l’amministrazione Spazzafumo".

Giuseppe Di Marco