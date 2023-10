Addio di Lazzari, Rinascita: "Ha lavorato con impegno e professionalità"

È ormai irreversibile, l’allontanamento della lista Rinascita Sambenedettese dall’amministrazione comunale che ha contribuito a far vincere nel 2021. Con la fuoriuscita di Lina Lazzari dal bunker della giunta, il gruppo prende definitivamente le distanze dal vertice di Viale De Gasperi, dopo mesi – anzi, anni – di rapporti controversi. "Com’era prevedibile – scrive il coordinatore Paolo Piattoni – il sindaco Spazzafumo ha revocato la nomina di assessore a Lazzari, senza peraltro comunicare la decisione al coordinamento della lista Rinascita Sambenedettese 0735 in cui, nonostante tutto, Lazzari milita: motivo per il quale, a sostegno della medesima, nonostante gli sgarbi ricevuti dall’esecutivo, si è cercato di mantenere un rapporto, per molti aspetti, collaborativo". Per i referenti della lista, Lazzari non avrebbe riscosso successo in quanto intellettualmente e politicamente indipendente. Il fatto nudo e crudo è che, da mesi, non sussisteva più alcun rapporto politico fra l’ex assessora e i due consiglieri Martina De Renzis e Umberto Pasquali: questi, ultimamente, è tornato a chiedere a Spazzafumo un proprio assessore. A chiedere il ritiro delle deleghe sarebbero stati sei consiglieri, ma per Rinascita i conti non tornano: "Se si ragiona sui numeri - continua il coordinatore - sei consiglieri su tredici non rappresentano la maggioranza degli intenti e quindi non vi erano i numeri per una dismissione dell’assessora". Secondo Rinascita, quindi, la fuoriuscita della Lazzari rappresenterebbe il volere di tre o massimo quattro membri della maggioranza. L’attuale maggioranza, secondo Piattoni, non sarebbe in grado di assicurare lo sviluppo di San Benedetto: "La revoca delle deleghe alla professoressa Lazzari - prosegue il referente di lista - segna un altro triste capitolo di questa amministrazione, che né ha migliorato la disastrosa condizione della città, né ha favorito progressi economici. Un’amministrazione che si regge su 13 consiglieri" e che pertanto non può permettersi di dare libero sfogo a contrasti interni "solo perché un’altra defezione segnerebbe il ‘tutti a casa’". Conclude Piattoni: "Lazzari ha dato un input al settore che guidava organizzando eventi che hanno interessato i cittadini e dato lustro alla città, svolgendo il proprio incarico con dovizia e professionalità. Una qualità che in questa giunta manca. A lei da Rinascita Sambenedettese 0735 e dal suo coordinamento, il solidale sostegno umano e politico, per il lavoro svolto".

Giuseppe Di Marco