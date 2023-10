Addio di Lina Lazzari, la minoranza si scatena

Ora è ufficiale: Lina Lazzari non è più assessore alla cultura. Il ritiro della nomina è stato ufficializzato ieri mattina dal sindaco Antonio Spazzafumo, che nell’assumere le sue deleghe ha precisato che "il venir meno della ‘fiducia’ sulla idoneità a rappresentare gli indirizzi del sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici non è in ogni caso da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell’assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio". Un po’ fredda, come chiusura di un rapporto di collaborazione durato quasi due anni, ma d’altronde il giorno prima la stessa Lazzari non aveva speso parole lusinghiere nei confronti dell’amministrazione. Pari e patta, ma intanto si scatena la minoranza, che vede questo passo come l’ennesima crisi della maggioranza e della squadra di governo cittadino: "Con la professoressa Lina Lazzari, ormai quasi tre anni fa, scegliemmo di percorrere una strada ed un progetto comune – scrivono Giorgio De Vecchis e Luciana Barlocci - Quello del bene della città, dell’interesse pubblico, della centralità delle persone, del fare politica per il bene altrui e non per perseguire gli interessi personali. La perdita di Lina in maggioranza, unica davvero degna del ruolo di assessore, rappresenta un’ulteriore sconfitta. Una persona politicamente, intellettualmente e tecnicamente preparata a cui tutti, dal sindaco ai consiglieri e alla giunta, avrebbero dovuto fare riferimento, imparare e prendere esempio. Ma si sa bene che ‘umiltà e lealtà’ sono parole sconosciute in questa maggioranza. A Lina Lazzari, persona coerente e dignitosa, va il nostro ringraziamento e il nostro abbraccio sincero per l’eccellente lavoro svolto". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Simone De Vecchis: "La Lazzari ha tutta la mia stima e solidarietà – dichiara il consigliere del misto – da assessore alla cultura, ambito fondamentale per il nostro comune, ha fatto un ottimo lavoro. Direi che questo è il momento, per il vertice comunale, di rivalutare tutte le deleghe, perché ci sono delle evidenti inefficienze in giunta. Occorrerebbe esaminare, ad esempio, cosa si sta facendo al bilancio, sul quale l’amministrazione è andata sotto diverse volte in consiglio". Nessuno sconto anche da parte di Aurora Bottiglieri: "La Lazzari non si era fatta molti amici e sostituirla non sarà facile – commenta la dottoressa - Scaricare quello che non va nell’amministrazione sulla cultura non è un bell’atteggiamento: e tutto questo è accaduto perché non era appoggiata da alcun consigliere. Se ne va un assessore che aveva dato un bell’impulso alla biblioteca, grazie alla collaborazione con la direttrice Spinelli, e al tavolo delle pari opportunità, con tante iniziative e incontri. Un assessorato contraddistinto da un’operosità poco appariscente".

Giuseppe Di Marco