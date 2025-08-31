Addio a Giovanni Giacomini: raccontò il Picchio in A e guidò il Carlino Ascoli

Ascoli Piceno, 31 agosto 2025 – Ci ha lasciato Giovanni Giacomini. E ci resta un grande vuoto. Aveva 78 anni, gran parte dei quali trascorsi ad assecondare quella passione per il giornalismo che quando ti prende non ti lascia più. E lui l’aveva maturata fin da quando, da giovane collaboratore, aveva bussato alla porta della redazione del Carlino Ascoli ai tempi in cui era in corso Vittorio Emanuele.

Gli aprì le porte il caposervizio Gianluigi Gasparri, che ben presto gli affidò la cronaca politica e amministrativa. Ma c’era un’altra passione che covava, in lui come in migliaia di altri ascolani: il calcio. Quello di Costantino Rozzi, di Carletto Mazzone, l’Ascoli dei sogni e dei record. Cominciò a raccontarlo giorno per giorno, a seguirlo da inviato per il Carlino in ogni angolo d’Italia, abbinando la sua firma all’epopea dei bianconeri. Gli rimase un rimpianto, in quegli anni gloriosi: non aver avuto la possibilità di raccontare sul suo giornale i Mondiali di Italia ’90, un sogno che non riuscì a realizzare e che forse lo spinse a lasciare l’amato calcio per tornare alla cronaca. La coincidenza volle che la sua scelta coincise con la fase calante dell’Ascoli Calcio: la retrocessione in B e poi in C. Lui nel frattempo si tolse però altre soddisfazioni sul fronte lavorativo, arrivando a guidare la redazione in cui era cresciuto, prima di fare un breve passaggio ad Ancona e infine tornare al primo amore.

L’ultimo periodo della sua carriera lo visse infatti di nuovo nella sua Ascoli e soprattutto al seguito dell’Ascoli Calcio. Ancora inviato in giro per l’Italia, con l’immutata passione, la solita competenza e l’immancabile ironia. E ancora una volta la coincidenza volle che i suoi articoli raccontassero il ritorno in alto dell’Ascoli, quello di Marco Giampaolo e del presidente Roberto Benigni che conquistò i playoff in Serie B e poi fu ripescato in A.

Non solo il lavoro, perché Giacomini ha lasciato un segno nel mondo del giornalismo marchigiano anche sul fronte sindacale, guidando con autorevolezza il Sigim e ricoprendo il ruolo di fiduciario regionale della Casagit. Ci mancherà a tutti. Tantissimo. Ciao caro Jack.