"Addio Harry, nostro eroe" L’ultimo saluto a Shindler

"Andiamo avanti. Andiamo avanti insieme e diciamo grazie Harry, non ti dimenticheremo mai!". Così ha terminato il suo intervento l’ambasciatore inglese Edward Llewellyn al termine del funerale di Harry Shindler, il "Cacciatore di ricordi" morto nella sua casa di Porto D’Ascoli all’età di 101 anni. Quando aveva venti anni e indossava la divisa di geniere della Royal Elctrical and Mechanical Engineers, risalì l’Italia combattendo i nazisti da Anzio fino a Trieste. Era il rappresentante dell’associazione dei veterani britannici e trascorreva le sue giornate a caccia di ricordi e di fantasmi: soldati, agenti segreti, aeroplani, scomparsi negli anni tragici della Seconda Guerra Mondiale. Impegno che l’ha portato ad essere insignito, dalla Regina Elisabetta, dell’onorificenza MBE (Member of the British Empire). Alla cerimonia sono intervenuti, oltre all’Ambasciatore inglese, anche un picchetto militare della Marina e dell’esercito britannico che ha deposto la bandiera inglese sulla bara, una delegazione dell’Anpi con il presidente Antonio Bruni, la polizia municipale di Ascoli con il Gonfalone della Città, poi polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, il vice sindaco di San Benedetto, Tonino Capriotti. In prima fila anche il fratello di Shindler, la nuora ed i nipoti. Il Comune di San Benedetto gli conferì la cittadinanza onoraria il 18 giugno 2012, "per aver dedicato la vita prima alla liberazione del nostro Paese dal giogo nazifascista, poi alla preziosa e instancabile opera di salvaguardia del ricordo di ciò che è accaduto e che non dovrà più accadere".

"Harry parlava sempre dell’importanza del ricordo – ha affermato il parroco don Gianluca Rosati – La sua preoccupazione era che ci fosse una dimenticanza. Lui amava la vita, lui è la testimonianza che la vita è bella avendo di mira la pace e la felicità". Toccante l’intervento dell’ambasciatore Edward Llewellyn che ha conosciuto Harry appena un anno fa: "Per me, come ambasciatore britannico è stato un onore enorme avere l’opportunità di conoscere Harry che ha tanto fatto in questi 101 anni. Soldato, attivista, ha combattuto per tanti anni e non ha mai dimenticato i suoi amici e quelli dell’alleanza. Harry sarebbe felice di sapere che qui oggi vi è una rappresentanza dei partigiani". L’ambasciatore ha poi ripercorso le tappe della guerra combattuta da Harry dallo sbarco di Anzio in poi. Toccante il saluto del nipote Luca che ha letto una lettera piena di ricordi vissuti insieme al nonno. "Mi ha insegnato a non arrendermi, a lottare, nel rispetto degli altri. Nonno vorrei non doverti salutare perché avevi così tante cose da scrivere e da fare. Mi hai detto proprio la sera che ci hai lasciato che volevi preparare una parata per la liberazione di Roma, il 4 giugno". Al termine il suo amico giornalista e scrittore, Marco, nell’intervento ha svelato che Harry aveva in mente di promuovere un altro referendum contro la Brexit.

Marcello Iezzi