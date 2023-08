Addio Pesando La Riviera in lutto

La Riviera delle Palme, da San Benedetto a Cupra Marittima, ha perso un uomo, un amico, uno studioso che da anni si dedicava alla storia e all’archeologia del territorio. Si è spento ieri, all’età di 65 anni, il professor Fabrizio Pesando dell’Università L’Orientale di Napoli, direttore del Parco Archeologico di Cupra Marittima, insignito, dal Circolo del Sambenedettesi, del riconoscimento di Sambenedettese d‘Adozione. "Il Circolo dei Sambenedettesi apprende la notizia della morte di Fabrizio Pesando con infinita tristezza e vero sconforto per il valore dell’uomo, dell’archeologo di fama nazionale, l’amico che è stato vicino al Circolo e alla città in tante occasioni pubbliche in cui si è speso generosamente per la consapevolezza culturale dei sambenedettesi e per il magistero straordinario sulla nostra storia antica – scrivono i vertici del Circolo in una nota –. Lo ricordiamo per la sua umanità profonda, il naturale senso del dialogo, la disponibilità dello studioso a rendere accessibili a tutti le conoscenze archeologiche". In merito al riconoscimento di Sambenedettese d’Adozione il presidente del Circolo Gino Troli aggiunge: "Aveva preso a cuore e studiato il tema del nostro passato e restituito a San Benedetto, attraverso la Villa Rustica da lui messa a fuoco, le nostre lontane origini di insediamento romano. Affranti da tanta perdita, dedicheremo la serata Azzurra alla Palazzina al suo ricordo e faremo del tutto per perpetuare la sua memoria nella città. Un caro saluto e un abbraccio ai famigliari che l’hanno sempre assistito amorevolmente".