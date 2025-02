Addio Remo Paliotti, storico direttore tecnico del teatro Ventidio Basso

La città di Ascoli piange la scomparsa di Remo Paliotti, storico direttore tecnico del Teatro Ventidio Basso e nell’organizzazione degli eventi, in particolare in occasione del Villaggio di Natale con Walter Calcagni dell’Agenzia Simbiosi. Remo, 69 anni, da alcuni anni era andato in pensione e amava andare in mare con la sua barca. Un buon passato da calciatore con I ‘Fratelli Orsini’, amante delle moto e dello sci, era stato anche un apprezzato musicista. Sfilava nel corteo della Quintana con il gruppo comunale e amava la vita. La salma rimarrà nella Casa Funeraria Damiani fino a poche ore prima del rito funebre che verrà celebrato domani alle 15 nella chiesa di San Pietro Martire.

Valerio Rosa