Addio Silene Brugni Storica commerciante

Se n’è andato un pezzo di storia del commercio ascolano e dell’intero tessuto sociale di una delle sue periferie, come il rione Castagneti. A 97 anni si è spenta domenica, tra l’affetto dei suoi familiari, Silene Brugni, che con il marito Annibale diede vita negli anni ’50 sulla via Aprutina in zona ‘Casermette’ al Bar Brugni. Per decenni è stata lei dietro al bancone a servire intere generazioni di ascolani, prima nella bottega alimentare e osteria che fu riferimento del quartiere non solo per la spesa di tutti i giorni, ma anche sul piano sociale in un tempo in cui Castagneti era solo case e campi, lontano dall’essere polo industriale e commerciale di oggi, quindi nel bar tabacchi che dopo la morte di Annibale ha condotto insieme ai figli Gigi (‘Il Cavaliere’, venuto a mancare a giugno) e Maria Adele, detta ‘Pupa’. Ha speso la sua vita tra il lavoro di bottega e la crescita dei suoi figli (la terza, Manuela è oncologa). Oggi alle 15 nella chiesa dei SS. Filippo e Giacomo i funerali.