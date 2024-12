Adeguamento del bar Buozzi: cucina ridotta e costi elevati in discussione

Adeguamento del bar 'Buozzi': procedura dei lavori ancora da definire. Sono questi gli indirizzi dell’amministrazione comunale in merito all’adeguamento del bar ‘Buozzi’. Il tema è stato discusso ieri sera in commissione urbanistica e lavori pubblici: l’ennesimo incontro su una questione che ha diviso la stessa maggioranza, data l’importanza che l’ex ‘Gelateria Veneta’ riveste nel panorama sambenedettese.

In sala consiliare, i tecnici comunali hanno illustrato la nuova variazione planivolumetrica: questa, rispetto alle precedenti, prevede locali cucina per meno di 10,5 metri, e un ampliamento del magazzino a 4,8. Dunque misure più ristrette per il laboratorio, che in caso di dimensioni maggiori avrebbe dato la possibilità al futuro gestore di trasformare il ‘Buozzi’ in un ristorante.

Ed è stato proprio questo aspetto a destare perplessità in minoranza ma anche nella coalizione di governo: per molti, il manufatto della pineta non dovrebbe cambiare ‘natura’. Anche il costo dell’intervento ha suscitato i dubbi dei convenuti: in tutto, infatti, sarebbero necessari circa 130mila euro.

Ora la nuova variazione andrà in consiglio e dopo l’eventuale approvazione verrà inviata alla Soprintendenza per il parere. Dopodiché si dovrà stendere il progetto vero e proprio e infine si deciderà a chi spetteranno i lavori (al comune o al nuovo gestore).

L’iniziativa prevede l’adeguamento del ‘Buozzi’ e del ‘Niwa’, dato che al momento entrambe le strutture devono utilizzare spazi esterni autorizzati stagionalmente: in questo modo la struttura rimarrebbe aperta 12 mesi l’anno. La variazione consiste nell’inserimento fisso di zone per il deposito, dispense e servizi igienici.

L’ampliamento si farebbe al lato ovest e, vista la presenza di un’area tutelata, si è valutato di non superare il 5% della superficie coperta rispetto all’area complessiva, per minimizzare l’impatto delle costruzioni.

In base a quanto esposto alcune settimane fa, per il ‘Buozzi’ si era pensato ad una platea di calcestruzzo, con una struttura portante in legno X-Lam (lamellare) con uno spessore di circa 10 cm. Il rivestimento interno in ceramica sarebbe dotato anche di un cappotto esterno e vetrate termoacustiche: ne verrebbe fuori una struttura leggera da 28,3 metri quadri con tutti i requisiti di isolamento termico ed acustico. Nel progetto non sono stati computati gli arredi.

Inizialmente, infine, si era pensato ad una cucina di circa 18 metri quadrati, mentre con il planivolumetrico attuale questa superficie verrebbe quasi dimezzata.