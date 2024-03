Adele Mattioli nel consiglio nazionale della Lega navale

E‘ stata una festa delle donne molto particolare, quella vissuta dalla dottoressa Adele Mattioli, perché ha ricevuto un prestigioso riconoscimento. La presidente uscente della sezione sambenedettese della Lega Navale Italiana, infatti, in data 7 marzo, con decreto congiunto dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato nominata il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Navale Italiana per il biennio 2024/2026 nel quale, per la prima volta, sarà presente una componente rosa. La dottoressa Mattioli sarà infatti compagnia di Carola De Fazio, della sezione di Ostia, e queste designazioni risultano ancora più significative in quanto, nella centenaria storia della Lega Navale Italiana, è la prima volta che delle figure femminili entrano a far parte della massima struttura amministrativa dell’Associazione. Nel commentare la bellissima notizia, Adele Mattioli ha tenuto a precisare come l’inaspettato riconoscimento sia un chiaro attestato di stima e di apprezzamento per il lavoro svolto, all’interno della locale Sezione e nell’intero territorio, durante i nove anni del suo mandato presidenziale. "Ma soprattutto – ha proseguito la neo eletta – deve essere considerato il giusto premio dato a tutti i soci e le socie e, in modo particolare, al gruppo di lavoro che, con entusiasmo, passione, senso di appartenenza e spirito di servizio ha ideato e guidato, in questi anni, le molteplici attività associative verso traguardi oltremodo prestigiosi che hanno proiettato la Sezione sambenedettese ai vertici delle classifiche nazionali". Adele Mattioli ha sottolineato "i progetti in corso di nautica solidale e quelli relativi alle attività di sensibilizzazione sui temi della tutela del nostro straordinario patrimonio storico e ambientale legato al mondo del mare sono stati il vero valore aggiunto messo in campo in questi anni".

Stefania Mezzina