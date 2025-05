"Adesso serve progettare"

Per Vincenzo Romani, la promozione in Serie C è qualcosa di concreto e meritato. "Dopo anni difficili, questa serata è una boccata d’ossigeno per la città e per chi segue la Sambenedettese da sempre", ha detto. Romani non nasconde l’entusiasmo per quanto vissuto: "C’era tanta gente, un entusiasmo che mancava da troppo tempo. I giocatori e la società hanno fatto un gran lavoro. Il presidente Vittorio Massi va ringraziato". Ma la gioia lascia spazio anche a un pensiero lucido sul futuro: "Ora serve progettare. Mi auguro che gran parte di questa rosa venga confermata. Hanno dimostrato di saper stare in campo e di sentire il peso della maglia".