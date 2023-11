Adolescenti e giovani, una serie di incontri per aiutare le famiglie

L’amministrazione comunale di Castorano, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto e il servizio Unità di Strada dell’Ast Marche, ha in programma la realizzazione di incontri rivolti alla popolazione, nello specifico ai genitori, su tematiche di rischio che riguardano i giovani e non solo. L’intento è quello di poter creare un momento di confronto e riflessione in particolare sui giovani e gli adolescenti. Agli incontri saranno presenti degli amministratori comunali e le relatrici le dottoresse Marta Bugari e Claudia Battistoni dell’Unità di Strada.