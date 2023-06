’Adrenalina’ arriva terza a Corfù

Terzo posto per Adrenalina alla regata velica Brindisi-Corfù. L’imbarcazione del Circolo Nautico con l’armatore Bruno Bucciarelli, ha condotto una gara molto soddisfacente, ottenendo un buon risultato contro imbarcazioni più lunghe, che alla fine hanno avuto la possibilità di affrontare più velocemente il mare, caratterizzato da alcuni tratti dove il vento, che soffiava prevalentemente da Nord Ovest, ha raggiunto anche i 22 nodi. L’equipaggio di "Adrenalina" (classe A Orc) era composto in questa storica regata da Matteo Terenzi, Matteo Egidi, Emilio Alluzi, Marco Luciani, Paolo Ramadoro, Roberto Ferrarese, Maurizio Mingarelli, Leonardo Mannozzi, Luca Pierdomenico e da Emanuele Corsini. Erano 87 le imbarcazioni provenienti da tutto il mondo hanno preso il via da Brindisi per raggiungere le coste dell’isola greca. Soddisfazione, ma anche un pizzico di rimpianto, perché in alcuni momenti la totale assenza di vento ha negato all’imbarcazione del Cns posizioni ancora migliori.