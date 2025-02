’Adrenalina Deadlift Cup’. Atleti da tutta Italia domani a Monterocco

Oltre sessanta atleti, provenienti da tutta Italia, parteciperanno domani alla seconda edizione dell’Adrenalina Deadlift Cup, in programma dalle 10 al palazzetto di Monterocco. Si tratta di una gara nazionale di stacco da terra, specialità del powerlifting e strongman. Organizzata dal ‘Team Ciaralli’ di Ascoli, con la federazione Eleva, la manifestazione rientra nel circuito ‘Italian Strenght League’. L’evento si svolge per la prima volta sotto le cento torri, visto che la scorsa edizione andò in scena a Roccafluvione. Come detto, hanno aderito più di sessanta atleti di tutta la penisola, che si sfideranno per conquistare i trofei messi in palio. Ci saranno premi per ogni singola categoria, sia maschile che femminile. Inoltre, verranno premiati i migliori Under 18, per avvicinare sempre più i giovani a tale disciplina, e i migliori Over 40 di ogni categoria. Sarà presente anche lo strongman Andrea Invernizzi, reduce dall’esperienza televisiva nella trasmissione ‘Lo show dei record’. La sensazione, infatti, è che nella gara ascolana possa proprio registrarsi qualche record. Il Team Ciaralli, padrone di casa e organizzatore dell’evento, vanta una cinquantina di tesserati e ne porterà in gara una decina. Per Ascoli, Città Europa dello sport in questo 2025, questa rappresenta un’ulteriore vetrina per mettere in luce le proprie eccellenze sportive e per richiamare atleti (e spettatori) da ogni regione italiana.

Matteo Porfiri