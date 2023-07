"Affidata a noi da pochi mesi, serve tempo"

E ieri è arrivata la risposta della Diocesi. "Vogliamo chiamarla coincidenza? Noi preferiamo chiamarla Provvidenza – hanno scritto in una nota – Mentre sui social e sugli organi di informazione circolavano commenti negativi per le condizioni in cui è ridotto l’ex-Seminario di Carpineto e, in modo particolare, il campo sportivo annesso, iniziavano i lavori di sistemazione. La struttura solo da pochi mesi e per ferma volontà del vescovo Gianpiero, è tornato alla gestione diretta dell’Ente Seminario che è altro ente rispetto all’Ente Diocesi, dopo essere stato affidato per diversi anni ad un privato. Proprio nel campo sportivo sono iniziati quei lavori di sistemazione che nel resto della casa erano già stati portati a compimento. Come si può vedere dalla foto, i lavori, programmati da ben 15 giorni e poi rinviati a causa di alcune difficoltà impreviste della ditta che doveva eseguirli, sono stati rivolti alla sistemazione del campo sportivo con il taglio dell’erba. Lavoro concluso nel pomeriggio di ieri. Domani sarà portata via l’erba tagliata. Il resto delle aree esterne della casa era già stato sistemato. Certo non è ancora la soluzione definitiva: l’intenzione è quella di ripristinare un campo sportivo funzionante e all’altezza di quello che c’era in precedenza e che tanti, giustamente, ricordano con affetto e con gratitudine verso chi lo ha realizzato. Occorrerà del tempo per questo (speriamo il meno possibile) contando anche sulla volontà di qualcuno che intenda dare la sua collaborazione per prendersene cura. Nel frattempo ci si sta dedicando ad un uso pastorale della struttura: campiscuola per bambini, ragazzi, giovani e famiglie. Luogo di incontro e di formazione. Inoltre ospiterà alcune famiglie ucraine che potranno così trascorrere alcuni giorni di pace in questo tempo così travagliato per loro. Grazie della pazienza e della comprensione".

v. r.