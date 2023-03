Affidati i lavori per il primo stralcio del parcheggio Capoluogo

La ’Sua’ di Fermo ha affidato i lavori per eseguire il completamento del primo stralcio del parcheggio Capoluogo alla ditta Malavolta Alberto e Gabriele srl. Ora si dovranno attendere i termini tecnici previsti per legge prima di avviare le opere. La struttura si trova alle spalle dell’hotel San Giacomo, a nord del paese alto. La Giunta aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo nel mese di settembre scorso, dando mandato agli uffici competenti di avviare la procedura selettiva per individuare la ditta cui affidare la realizzazione del manufatto, attraverso la procedura negoziata. Il primo tentativo andò deserto, ma nella nuova manifestazione di interesse parteciparono ben 52 ditte. Di queste ne sono state sorteggiate cinque ed ora la Stazione Appaltante di Fermo ha deciso di assegnare i lavori alla ditta Malavolta srl. Si tratta di un’opera importante per il paese di Monteprandone, dove nel borgo gli spazi per la sosta sono limitati lungo piazze e vie del centro storico. "Un’opera strategica per il centro storico – ha affermato il sindaco Sergio Loggi – Completando i lavori si avranno altri 30 posti macchina nel seminterrato, che andranno ad aggiungersi ai 28 già esistenti al piano strada. Con questa realizzazione affrontiamo anche l’abbattimento delle barriere architettoniche poiché partendo dal parcheggio seminterrato, tramite due ascensori si arriva al centro storico. Questo ci permette di portare avanti il progetto di riqualificazione del centro".

ma.ie.