Affitti alle stelle e case introvabili È crisi abitativa

"Siamo d’accordo sul fatto che la Prefettura si faccia carico dell’accoglienza dei migranti, ma restiamo perplessi sul fatto che non ci si è rivolti a soggetti privati". Le parole del segretario provinciale Carlo Narcisi introducono il tema delle abitazioni destinate ad ospitare gli immigrati che sarà al centro del prossimo congresso provinciale dell’Ugl, l’11 luglio. "La crisi abitativa colpisce lavoratori, pensionati e disoccupati ma se ne parla pochissimo. Tutto questo è dovuto all’aumento degli affitti che nel nostro territorio, a partire dal post-sisma, sono triplicati – sottolinea Narcisi –. I mutui sono aumentati, quelli che erano a tasso variabile sono aumentati dallo 0,9% fino al 5%, ma c’è anche da un immobilismo dell’edilizia privata. Di case popolari ce ne sono poche e lo scorrere delle graduatorie è molto lento" sottolinea il segretario Ugl. A maggio è stato stipulato un accordo di collaborazione tra Prefettura ed Erap per un progetto sperimentale di accoglienza a carattere sociale rivolto alle fasce deboli della società, in particolare alle persone migranti richiedenti la protezione internazionale in arrivo nel territorio provinciale. "La convenzione parla di una durata biennale, l’Erap mette a disposizione una moltitudine di alloggi nei territori dove non ci sono le graduatorie, ma nel Piceno, dove c’è una grande ricerca di case popolari, la cosa ci fa restare perplessi- continua Narcisi - La tassazione scende ma gli affitti aumentano. Bisogna rivedere gli accordi che le organizzazioni sindacali hanno depositato nei comuni. Ci sono tante persone che hanno difficoltà a pagare l’affitto o il mutuo, ma non si trova nemmeno una casa da acquistare a causa dell’aumento dei prezzi e dai salari che rimangono sempre allo stesso livello" conclude Narcisi.