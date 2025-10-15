Affitti alle stelle:: "In Comune ci sono 600 richieste di aiuto"

Emergenza casa e caro costi di locazione: una problematica che si fa sempre più sentire in Riviera. A riprova di ciò sta il fatto che in Comune, nei giorni scorsi, sarebbero arrivate circa 600 richieste per il contributo al pagamento degli affitti: una sorta di record che dovrebbe far riflettere l’intera comunità. A fare propria la tematica, ancora una volta, è Daniele Primavera, referente dell’Unione Inquilini e di Nos: "Per quanto riguarda l’emergenza casa – dice il sindacalista – continua ad esserci un problema endemico e costante, con variazioni minime di anno in anno. A San Benedetto la situazione si è proprio incancrenita per la carenza di case: la città è totalmente dedita alla residenzialità, con costi degli affitti difficilmente sostenibili dalle famiglie. L’effetto cui assistiamo è la continua migrazione di giovani coppie e singoli sambenedettesi in comuni limitrofi, anche se a San Benedetto continuano a lavorare o ad avere la propria famiglia". Non finisce qui: "A fianco a questo dato viviamo un’emergenza sfratti che, nell’intera provincia, è in crescita netta dal 2023 al 2024, e una percentuale altissima di questi è dovuta alla morosità". Quindi il problema, in riviera ma anche in provincia, è la difficoltà a sostenere costi di locazione tanto alti. "Per il sostegno agli affitti – continua Primavera – ci sono state circa 600 richieste. Quest’anno il contributo comunale è stato estremamente generoso, ma ciononostante trovo preoccupante che, a livello regionale e nazionale, non si parli di progetti legati alla casa".

Giuseppe Di Marco