"Affitti bassi ok, ma serve il lavoro". Ecco i giovani che se ne sono andati

"Non bastano affitti più bassi, il problema è che qui manca lavoro per chi ha studiato". Così, in breve, rispondono i giovani ascolani fuorisede, alla proposta del Comune di abbassare gli affitti per chi tornerà sotto le Cento Torri. All’annuncio dell’Amministrazione comunale della creazione di una pseudo agenzia, gestita proprio Comune, per proporre appartamenti a basso costo in affitto, la risposta non è quella sperata. L’obiettivo è chiaro: assegnare prioritariamente i nuovi appartamenti in cantiere a coloro che sceglieranno di prendere la residenza ad Ascoli e di mantenerla per almeno cinque anni così da rilanciare il territorio. La abitazioni in questione sono ancora da costruire, ma verranno realizzate in alcuni edifici e in alcune aree che la stessa amministrazione comunale sta riqualificando: il prezzo si aggirerebbe tra i 200 e i 300 euro mensili e i settanta appartamenti sarebbero dislocati tra centro storico, Piazzarola, e le frazioni tra Lisciano, Cavaceppo, Piagge, Venagrande e Casette di Castel Trosino. "Per me il problema è il lavoro – dice Lorenzo Giovannelli, ventisettenne ascolano che vive a Roma –. Ascoli offre davvero poco in termini lavorativi, soprattutto per esempio in campi moderni e sviluppati come il mio. Inoltre, ci sono poche aziende interessate ad investire sui giovani, al contrario di quanto succede nelle grandi città. Sicuramente l’idea dell’affitto calmierato è un buon punto di partenza per agevolare il ritorno in città, ma senza un aumento di posti di lavoro o l’apertura di aziende moderne dubito che quest’iniziativa riporterà giovani lavoratori fuorisede ad Ascoli".

L’opinione comune dunque è che nel Piceno la vera mancanza riguarda il mondo del lavoro. Che sia tech, o artistico. "Vivo a Torino – commenta Caterina Accorsi – e faccio la musicista. Non tornerei ad Ascoli perché per il lavoro che faccio l’ascolano è una zona depressa, in cui non vengono realizzati abbastanza eventi culturali". "Per quello di cui mi occupo non potrei tornare in città semplicemente perché non ci sono aziende interessanti – dice Andrea Faini, 26 anni –. Per questo ho escluso l’opzione, almeno per i prossimi cinque anni". Della stessa posizione anche Federico Amodeo, ventiseienne che vive a Milano: "Non tornerei neanche con affitti calmierati principalmente perché manca lavoro per chi ha studiato. E poi, non c’è offerta giovanile. Insomma non penso che gli affitti siano il problema principale. Negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti, questo non si può negare. Però, al momento la situazione non è abbastanza rosea da farmi pensare di tornare".

Ottavia Firmani