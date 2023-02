Affitti, le domande in tre anni aumentate del 75%

Aumentano le richieste di contributo, ma diminuiscono le risorse messe a disposizione dallo Stato. È questo il quadro delineato dall’assessore al sociale Andrea Sanguigni per quanto riguarda il sostegno agli affitti, una misura che progressivamente, negli ultimi anni, è divenuta più importante, dato l’accrescersi di situazioni economiche insostenibili che richiedono, appunto, l’intervento delle istituzioni. Sanguigni, nel mostrare i numeri della riviera, mette in chiaro che se l’attuale governo non dovesse prevedere nuove misure nella legge di bilancio, la situazione potrebbe sfuggire al controllo degli enti locali, in prima linea sul fronte degli aiuti. In particolare, l’assessore spiega che nel 2020 il Comune ha ricevuto 387 domande, erogando 418mila euro di fondi arrivati dalla regione e 50mila dalle proprie casse. L’anno successivo si sono invece registrate 587 domande per 451mila euro provenienti da Palazzo Raffaello e 100mila dal civico 124 di viale De Gasperi. Per finire, nel 2022 sono arrivate ben 675 domande e quindi sono stati assegnati 622mila euro dall’ente regionale e ancora 100mila da quello rivierasco. Il membro della giunta mette inoltre in chiaro che l’aumento dei fondi regionali è dovuto in buona parte al diminuire delle risorse messe sul piatto dai vari comuni, dato che l’entità dell’importo regionale dipende da quanto l’ente locale ha intenzione di mettere di tasca propria. Ecco quindi che sorge il problema: in assenza di fondi ministeriali, anche se il comune dovesse destinare 100mila euro come fatto finora, il pacchetto risulterebbe insufficiente a sostenere le famiglie in difficoltà. "Nella proposta di legge di bilancio licenziata dall’attuale governo non sono state previste misure di sostegno economico per la morosità incolpevole e per il pagamento degli affitti – protesta Sanguigni –. Quindi ci saranno tanti soldi in meno da parte dello Stato. È assurdo che queste vengano considerate misure superflue: la destra, invece di pensare a fare demagogia sui servizi sociali della Riviera, rifletta piuttosto a cosa sta facendo il suo governo". Va ricordato che il contributo comunale va dai 585,5 ai 1167,13 euro, a seconda dell’Isee. Peraltro l’emergenza abitativa si fa sentire anche sul fronte delle case popolari: in base all’ultima graduatoria, i nuclei beneficiari sono 208 e per la fine dell’estate la lista verrà aggiornata. A tal proposito, il comune intende mettere a disposizione entro breve 14 alloggi ricavati dall’ex mattatoio di via Manara e altri 12 dal lotto dell’Annunziata.

Giuseppe Di Marco