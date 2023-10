’After Work’ per la rassegna di Blow Up. Protagonista l’intelligenza artificiale

Nell’ambito della rassegna di Blow Up che ha per tema la questione dell’intelligenza artificiale, giovedì sera alle 21,15 nella sala proiezioni della casa delle associazioni, paese alto di Grottammare, sarà proiettato il lavoro ’After Work’ di Erik Gandini (Svezia 2023), un film che affronta in modo originale e provocatorio il mondo del lavoro e le sue prospettive future anche in relazione allo sviluppo tecnologico. È il punto di partenza di un dibattito, innescato da proiezioni sul futuro prossimo degli occupati nell’era di ChatGPT e intelligenze artificiali: che sia realmente arrivato il momento storico di ’demolire’ il mito del tempo lavorativo, di prendere atto del suo declino e di elaborare strategie di cambiamento? Per chi vuole approfondire il tema del lavoro in rapporto al progresso tecnologico con un approccio comparativo e spiazzante è una serata da non mancare. Ingresso gratuito con tessera-abbonamento F.I.C. (10 euro).