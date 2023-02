Agenzia delle Entrate a rischio Mercoledì incontro col sindaco

Si terrà mercoledì 1° marzo, l’incontro tra il sindaco Spazzafumo e una delegazione di cittadini che intende sapere se l’Agenzia delle Entrate sia destinata a rimanere o meno in riviera. Il rendez vous non è passato inosservato alla politica, visto che anche il consigliere di maggioranza Umberto Pasquali, critico sulla questione, ne farà parte. I convenuti peraltro non parleranno solo delle Entrate, ma anche dell’ospedale, considerato sempre più depauperato e inadeguato in proporzione alle esigenze del territorio. Argomento prioritario, comunque, sarà la sede dell’Agenza di via Colombo, che presto potrebbe chiudere i battenti. Al momento la notizia non è confermata, ma nell’ultimo periodo tale indiscrezione, che in riviera circola da diversi anni, è riemersa prepotentemente. Al primo cittadino rivierasco sarà dunque chiesto quali siano le manovre sulla questione, e se gli uffici sambenedettesi saranno, assieme al personale impiegato, riassorbiti dalla direzione provinciale di Ascoli. Un’ipotesi, quest’ultima, che ha fatto storcere il naso a non pochi cittadini, visto che comporterebbe la perdita di servizi essenziali non solo per gli abitanti di San Benedetto, ma anche per quelli del vicino Abruzzo e della vallata del Tronto. A Spazzafumo, pertanto, verrà chiesto di impegnarsi affinché la delocalizzazione dei servizi non avvenga. Ed è con la stessa verve critica che il capogruppo del misto Umberto Pasquali, ha espresso, su queste pagine, il proprio disappunto: il consigliere di maggioranza, pochi giorni fa, si è augurato che il primo cittadino della riviera metta sul piatto azioni concrete per scongiurare il rischio di un addio che nessuno vuole. L’occasione sarà propizia anche per tornare a parlare del Madonna del Soccorso. La delegazione chiederà a Spazzafumo un cronoprogramma degli interventi da realizzare nel nosocomio per ripristinare reparti, servizi, dotazione tecnologica e personale mancante.