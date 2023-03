Agenzia Riscossione, lunedì riaprono gli sportelli ad Ascoli e Fermo Martedì tocca a San Benedetto

Dal prossimo lunedì riapriranno gli sportelli di Agenzia Riscossione ad Ascoli e Fermo. Lo sportello di Ascoli sarà operativo presso la Camera di Commercio, in via Luigi Mercantini 23, mentre quello di Fermo sarà situato presso l’Agenzia delle Entrate, in via Salvo d’Acquisto 81. Entrambi gli uffici effettueranno il servizio al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 13.15 (semifestivi chiusura 12:15). La sede di Agenzia riscossione di San Benedetto tornerà invece operativa dal 7 marzo con nuove modalità di apertura (martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.15 alle 13.15).