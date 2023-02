Agevolazioni Tari, critico il Psi

Agevolazioni Tari, dopo l’illustrazione degli sgravi ad opera dell’assessore Domenico Pellei, i socialisti della riviera tornano a criticare l’operato dell’amministrazione. A dire la sua è ancora Roberto Bovara: "È stato dichiarato – commenta il presidente del Psi – che ci sarà una riduzione del 25% sulla parte variabile per le famiglie composte da 6 o più componenti, e sono stati annunciati sgravi prendendo come parametro di riferimento l’età, il numero dei componenti del nucleo famigliare e i metri quadrati degli immobili, identificando poi la famiglia come ammortizzatore sociale. Questa delibera di giunta ci porta indietro nel tempo e ci dice che non sono le persone che producono rifiuti, ci dice che le fasce deboli si identificano con il numero dei componenti della famiglia e non dal reddito famigliare. Nello specifico, per assurdo, si rischia che a parità di metri quadri abitativi un nucleo famigliare numeroso paghi meno Tari di un nucleo famigliare ridotto, quando è chiaro che più componenti significa più rifiuti, più costo di smaltimento in discarica.