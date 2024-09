Agganciato al tir con la bici elettrica: ferito un ciclista

Ha rischiato davvero grosso l’uomo, L. N. residente a San Benedetto nella zona del paese alto, che nella mattina di ieri è rimasto coinvolto nell’incidente stradale accaduto lungo la statale Adriatica a Grottammare, all’altezza del semaforo posto all’incrocio con via Ballestra. L’infortunato viaggiava in sella a una bici elettrica diretto verso sud e si trovava di fianco a un camion che trasporta prodotti di Acqua e Sapone. Nel momento in cui è scattato il verde il pesante automezzo è ripartito ed il ciclista è stato agganciato con la coppia di ruote dell’ultimo semiasse che, fortunatamente, era tenuto alzato da terra. Per il conducente quella zona è un angolo cieco e sono state le urla dei presenti a segnalare quanto stava accadendo. L’autista si è subito fermato dopo aver trascinato bici e ciclista per qualche metro. Sul luogo del sinistro è arrivato un equipaggio della potes-118 che ha prestato i primi soccorsi all’uomo che poi è stato trasportato all’ospedale di Ancona con l’eliambulanza atterrata nel vicino stadio comunale, dov’è avvenuto il trasbordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto e una pattuglia dei carabinieri della locale stazione per rilievi tecnici del sinistro.