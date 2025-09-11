Aggredirono imprenditore: denunciati in 3

Sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate i tre giovani stranieri che all’alba del 25 luglio aggredirono l’imprenditore Erminio Giudici davanti il suo locale in viale De Gasperi. Una folle aggressione scaturita a seguito del rimprovero dell’esercente nei confronti di uno dei tre intento ad urinare sulla porta dell’accesso secondario del locale. Di tutta risposta, il giovane ed i suoi due amici iniziavano ad inveire nei confronti dell’esercente fino ad arrivare al brutale pestaggio causando alla vittima lesioni personali aggravate dai futili motivi con prognosi inziale di 25 giorni, per vari traumi riscontrati dal personale sanitario del locale pronto soccorso. Dopo il pestaggio e grazie all’intervento di due netturbini in transito per caso, i tre sconosciuti fuggivano a bordo di un Suv con targa straniera. Delle indagini si sono da subito occupati gli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza intervenuti sul posto. Ora si apprende che circa un’ora prima dell’aggressione una volante dello stesso commissariato aveva identificato i tre soggetti d’origine straniera, a San Benedetto per un breve periodo di vacanza, a bordo del Suv in via delle Tamerici. A questo punto gli investigatori del commissariato, acquisiti i filmati estrapolati dall’impianto di videosorveglianza del locale nei pressi del quale era avvenuta l’aggressione, sono riusciti ad avere certezza che i tre fossero gli stessi del precedente controllo effettuato dalla volante, in più riconosciuti dalla vittima. L’attività di polizia giudiziaria è stata raccolta in un’articolata informativa di reato trasmessa alla Procura.

ma. ie.