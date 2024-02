Aggredisce il compagno della madre

Aggredito dal figlio della compagna, un disoccupato brasiliano di 40 anni fugge di casa e riesce a mettersi in salvo. L’arrivo dei carabinieri della compagnia di San Benedetto ha risolto il problema rendendo inoffensivo l’aggressore, di 26 anni, che adesso è stato allontanato dalla casa familiare. Nella notte tra mercoledì e giovedì la richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa dei carabinieri di San Benedetto che sono intervenuti immediatamente nell’abitazione dell’uomo, nella bassa vallata del Tronto. I militari dell’arma hanno trovato il ragazzo in evidente stato di alterazione per assunzione di alcolici, evento che aveva scatenato le critiche nell’ambito della casa. Il giovane ha iniziato a inveire contro il compagno della madre minacciandolo con un coltella da cucina. L’uomo, vista la situazione, è fuggito da casa ed ha chiamato i carabinieri che al loro arrivo hanno trovato il ventiseienne che stava scagliando la sua rabbia. Il giovane è stato arrestato.