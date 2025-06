Aggredisce passante, arrestato dai carabinieri per lesioni personali

L’uomo che nel tardo pomeriggio di martedì ha aggredito un passante sul lungomare, nei pressi dell’ex camping di San Benedetto, è stato arresto dai carabinieri della locale compagnia. Deve rispondere di: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto di armi bianche. La persona aggredita senza alcun motivo apparente, è stata medicata dai sanitari del pronto soccorso e poi dimessa. Tutto è avvenuto sul lungomare nel pomeriggio inoltrato quando un uomo della zona è stato aggredito e picchiato dal cinquantenne che subito dopo ha cercato di dileguarsi. La vittima dell’aggressione, però, nonostante contuso, l’ha seguito tenendosi in contatto con le forze dell’ordine, fino a quando l’uomo è stato intercettato e bloccato da una pattuglia dei militari dell’arma in via Legnago, in pieno centro a San Benedetto. Portato in caserma, non ha fornito spiegazioni concrete sul motivo dell’aggressione e, dato i reati commessi, è stato tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli. Sono accadimenti che suscitano una certa preoccupazione nei cittadini o turisti che escono per andare a fare una passeggiata e rischiano di trovarsi in simili situazioni.