Aggrediti sul lungomare, per due giovani scatta l’espulsione

Ascoli
CronacaAggrediti sul lungomare, per due giovani scatta l’espulsione
31 ott 2025
REDAZIONE ASCOLI
E’ finita male per i due giovani egiziani di 21 e 23 anni ospiti del progetto Sai (Sistema Accoglienza e...

Il dirigente Igor Vita

E’ finita male per i due giovani egiziani di 21 e 23 anni ospiti del progetto Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) aggrediti nella notte del 24 agosto sul lungomare centro di Grottammare. Per entrambi il Servizio per le politiche dell’immigrazione, diretto dal dottor Igor Vita, di comune accordo con carabinieri, prefettura e Ast 5, avevano chiesto al servizio centrale di Roma la possibilità di trasferimento presso un’altra struttura. Operazione che non è andata a buon fine, data l’indisponibilità ad accoglierli. Di conseguenza, conclusa la procedura, per i due è scattata l’espulsione dal progetto e l’abbandono delle case del Comune dov’erano ospitati insieme agli altri ragazzi stranieri. "E’ stato un percorso complicato che ha visto sul campo diverse istituzioni che ci sono state vicine – commenta il dirigente Igor Vita – in primo luogo prefetto e i carabinieri e poi anche l’Ast di Ascoli. Sono state tentate tutte le strade, ma alla fine è stata presa la decisione più dura". Va ricordato, che i due egiziani erano stati più volte ripresi dai vertici del progetto Sai per il loro comportamento e frequentazioni. Dopo la gravissima aggressione subita la notte del 24 agosto, la situazione si è fatta più critica. In quella circostanza i ragazzi furono picchiati a sangue con bottiglie di vetro e sedie, calci e pugni. Il 21enne subì gravi lesioni a un braccio e fu sottoposto a un delicato intervento. E ora ci sono altri due ospiti, sotto osservazione, che rischiano la stessa fine.

ma. ie.

© Riproduzione riservata

