Aggredito da sciame di calabroni: va in shock anafilattico

Attimi di grande tensione nella mattinata di ieri a Montemonaco, precisamente nella località Poggio di Pietra, dove un uomo è stato improvvisamente aggredito da uno sciame di calabroni. L’attacco, del tutto inaspettato, ha causato una grave reazione allergica, tanto da far temere il peggio: i sintomi lasciavano presagire l’insorgere di uno shock anafilattico.

La situazione si è complicata ulteriormente a causa della scarsa copertura telefonica dell’area, che ha reso difficoltose le comunicazioni con i soccorsi. Fortunatamente, una persona presente al momento dell’accaduto è riuscita a dare l’allarme e a fornire indicazioni precise sulla posizione dell’uomo colpito. Un’ambulanza è riuscita a raggiungere in tempi rapidi la zona impervia, grazie anche all’intervento coordinato dei soccorritori, che hanno compreso subito la gravità del quadro clinico.

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente con i farmaci necessari, riuscendo a stabilizzare l’uomo direttamente sul posto. Per fortuna, dopo le prime cure, le condizioni della vittima sono migliorate rapidamente, tanto da non rendere necessario il trasporto in ospedale. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione in paese e ha riacceso l’attenzione sui rischi legati agli insetti durante le attività all’aperto, specie in zone isolate.