Aggressione in psichiatria. I sindacati gelano l’Ast:: "Troppi pazienti, ora basta"

"Al Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura è stato superato il limite massimo di 16 pazienti e ieri c’è stata l’ennesima aggressione al personale sanitario. Ora basta". È con queste parole che l’Usb (Unione sindacale di base) torna a puntare i riflettori sullo stato del ‘Madonna del Soccorso’: all’ospedale di San Benedetto, dicono i sindacalisti, serve maggiore personale infermieristico per evitare situazioni rischiose per la sicurezza dei dipendenti Ast. "Il reparto di Psichiatria scoppia. Dal 22 agosto ospita costantemente oltre il numero massimo consentito – attacca Mauro Giuliani – 17 pazienti, superando appunto il massimo previsto di 16. Mentre scrivevamo, in data 26 agosto si è verificata un’altra aggressione nel reparto ai danni di un operatore sanitario". Da qui la rimostranza: "La scrivente organizzazione sindacale aveva già segnalato alla dirigenza Ast di Ascoli delle criticità in Spdc, che con 16 posti letto, i tre infermieri a turno erano sottodimensionati rispetto ai posti letto e segnalato già più volte il superamento pazienti ricoverati". L’Usb rammenta che nel reparto possono trovarsi pazienti in regime tso, o che presentano esigenze molto diverse, come minorenni, anziani con demenza, pazienti in isolamento per tbc. Per tutto ciò, l’Usb chiede un intervento per "far rispettare il numero massimo di 16 pazienti per non minare la sicurezza dei degenti e delle lavoratrici e lavoratori, aumentare il numero del personale infermieristico a quattro unità per turno nelle 24 ore il minimo assistenziale per i 16 pazienti previsti e riaprire il Day Hospital Psichiatrico in Ascoli con due posti letto per poter assistere pazienti meno acuti e evitare ricoveri impropri".

"Ci possono essere momenti in cui ci si ritrova con un ricovero in più – replica la dg Nicoletta Natalini – ma sono situazioni momentanee. In un ambiente come quello di Diagnosi e Cura, al cui interno ci sono persone che, per patologia, possono essere violente, un’aggressione viene gestita sia con dei protocolli operativi sia con appositi corsi di formazione. Per quanto riguarda il personale, attualmente è tutto coperto e non abbiamo carenze. La nostra attenzione sulla salute mentale è massima".

Giuseppe Di Marco