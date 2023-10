Aggressione in riviera. Compra le sigarette in tre lo pestano a sangue

Aggredito e picchiato a San Benedetto mentre acquistava un pacchetto di sigarette al distributore automatico. La vittima è un trentenne del luogo che ha dovuto fare ricorso alle cure mediche, gli aggressori sono ragazzi che nei fine settimana si aggirano per le vie del centro a provocare persone per poi poterle picchiare a sangue. Sull’ennesimo caso stanno indagando gli investigatori del commissariato di San Benedetto cui il giovane aggredito si è recato per sporgere denuncia contro ignoti, per il momento.

Il grave episodio è accaduto nella notte fra venerdì e sabato, in piazza Garibaldi, davanti alla tabaccheria Braccetti, dove il trentenne, che stava acquistando le sigarette, è stato avvicinato da tre ragazzi che hanno iniziato a stuzzicarlo per costringerlo a reagire, così dopo una breve discussione è nato il parapiglia durante il quale il giovane è stato picchiato, sbattuto a terra e pestato a suon di calci e pugni. La vittima dell’aggressione, intorno alle tre di notte, si è recata al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto per farsi visitare e medicare. I medici l’hanno giudicato guaribile in pochi giorni. Nulla di grave, per fortuna, ma resta la rilevanza dell’accaduto, poiché non si tratta di un episodio isolato nella città di San Benedetto. Casi analoghi, purtroppo, ne sono accaduti in centro, in via Ugo Bassi, sul lungomare, nella piazza dell’ex mercato della verdura, con cittadini pestati a sangue. L’ultimo caso si era registrato all’alba del 27 agosto nella zona della Palazzina Azzurra, dove un uomo e una donna di Giulianova, appena usciti da un locale dove avevano trascorso la notte, sono stati agganciati, minacciati e poi pestati dal branco di ragazzi. L’uomo riportò contusioni e lesioni importanti, mentre la donna si la cavò con qualche smanacciata. Due settimane prima lo stesso destino capitò a due giovani turisti romani di 21 e 24 anni che, in centro, furono picchiati selvaggiamente da un gruppetto di ragazzi, poi identificati dalla polizia.

L’elenco è piuttosto lungo se si risale agli anni precedenti, per esempio l’aggressione in spiaggia ai danni di un ragazzo di 16 anni di Porretta Terme, in vacanza con la nonna a San Benedetto, avvenuto nel luglio dell’anno scorso, poi le aggressioni nella zona del giardino "Nuttate de lune", dove alcuni ragazzini furono picchiati e rapinati. Ora un nuovo episodio di violenza, sempre per opera di ragazzi violenti che si aggirano in centro e che rendono meno sicura la città per residenti e turisti. Servono più pattuglie delle forze dell’ordine nelle ore notturne. Lasciare inascoltati l’allarme e gli appelli lanciati dai sindacati di polizia, che chiedono più uomini, per mettere in campo più pattuglie sulla Riviera delle palme, può diventare pericoloso.

Marcello Iezzi