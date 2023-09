Calci e pugni al medico di guardia col volto travisato da un busta: arrestato 20enne

Ascoli Piceno, 9 settembre 2023 – E’ finito in carcere ieri un giovane di 20 anni di Valle Castellana ritenuto responsabile della violenta aggressione al medico di guardia avvenuta lo scorso 5 agosto. Sono stati i carabinieri della locale stazione e della sezione di PG presso la Procura della Repubblica di Ascoli a dare esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un ventenne che quella sera, col volto travisato da una busta, aggredì a calci e pugni il medico procurandogli lesioni guaribili in 40 giorni.

Poco prima il medico aveva rimproverato due giovani che stavano orinando sui muri dell’ambulatorio e con una terza persona che era con loro, la stessa persona che poco dopo lo avrebbe aggredito. Il giovane è accusato di lesioni gravi aggravate dai futili motivi, dall’averle commesse contro un medico nell’esercizio delle sue funzioni, dall’averle commesse dopo essersi travisato con una busta di plastica sul volto e in condizioni di minorata difesa per la vittima.

Pochi mesi fa gli era stato per altro notificato un avviso chiusura indagini per una aggressione avvenuta ad Ascoli, con calci e pugni e con lesioni che in quel caso avevano comportato alla vittima una malattia della durata di 30 giorni.