Ascoli, 30 settembre 2018 - Aggredisce i vicini di casa con insulti e percosse, viene fermata dalle forze dell'ordine ma da in escandescenze, il suo fidanzato accorre in suo aiuto e alla fine finiscono entrambi in manette. E' questo, in estrema sintesi, l'epilogo di un lungo pomeriggio di follia a Poggio di Bretta. Tutto è iniziato ieri intorno alle 17,30 quando una donna ha iniziato a litigare con dei vicini di casa, e non era la prima volta. Ma l'alterco, questa volta, si è presto trasformato in aggressione. Agli insulti, infatti, è presto seguita la violenza fisica, e a farne le spese è stata una donna, quella che ha chiamato la Polizia e i Carabinieri per poi finire al finire al Pronto Soccorso.

Ha raccontato di essere stata presa per la gola, sbattuta contro il muro e di aver ricevuto percosse, con tanto di occhiali rotti. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'artefice dell'aggressione è apparsa subito su di giri, esagitata e poco lucida. Tre pattuglie della Polizia e una dei Carabinieri sono prontamente giunte sul posto per identificarla ed interrogarla, ma la donna ha opposto resistenza fin da subito. Voleva andarsene a bordo della sua auto, ma gli agenti, viste le sue condizioni, le hanno chiesto di sottoporsi all'alcoltest.

La donna, però, non voleva saperne. Ha cercato di divincolarsi in ogni modo, gridando, minacciando e sproloquiando. Ovviamente, però, ogni tentativo è stato vano e non ha fatto altro che peggiorare una situazione già piuttosto grave. Le forze dell'ordine si sono trovate in difficoltà, al punto di decidere di accompagnare la donna in ospedale per avere accertamenti sulle sue condizioni di salute mentale. Nel frattempo, è giunto sul posto il fidanzato di lei, e la situazione è degenerata. L'uomo, infatti – già noto alle forze dell'ordine - ha aggredito gli agenti con minacce, insulti e comportamenti irruenti. Così, mentre la donna veniva portata al Mazzoni per esami ed accertamenti, lui veniva accompagnato in Questura e messo in stato di fermo. Il finale, questo punto, era scontato: i due sono stati dichiarati in arresto.