Aggressioni a morsi, esce dall’ospedale e va in carcere

Il ventiquattrenne del Gambia che la notte dell’8 febbraio ha aggredito tre poliziotti nel commissariato di San Benedetto, staccando con un morso la falange distale del dito indice all’assistente capo coordinatore di polizia Magdalena Fioretti, ha lasciato l’ospedale Madonna del Soccorso ed è stato trasferito nel carcere di Marino del Tronto. Deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni gravi e ricettazione. Il giovane continua a ripetere di non ricordare nulla di quello che è accaduto. Una vicenda di cui si sono occupate anche le cronache nazionali, tanto che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani, nei giorni scorsi hanno ricevuto al Viminale la poliziotta per esprimere la solidarietà e l’apprezzamento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine. Il giovane, che risiede in Italia da sette anni, era stato intercettato sul treno locale Ancona-San Benedetto senza biglietto e senza documenti. Accompagnato in commissariato ha seminato il panico, aggredendo tre poliziotti, compressa l’assistente capo Magdalena Fioretti alla quale, con un morso ha staccato una falange. Un danno grave che terrà la poliziotta lontana dal servizio in attesa di un secondo intervento chirurgico, nel reparto di Chirurgia della mano di Ancona per la ricostruzione dell’arto asportato. Per poterlo bloccare i poliziotti quella notte dell’8 febbraio hanno dovuto impiegare il taser che ha comportato il successivo ricovero in Rianimazione dove è rimasto per diversi giorni, prima di essere trasferito nel reparto di Psichiatria. Date le sue condizioni iniziali era stato anche intubato nei primi giorni di ricovero. Per oltre 10 giorni il gambiano ha continuato a ripetere di non ricordare nulla e di essersi risvegliato in rianimazione senza sapere cose gli fosse accaduto.

Marcello Iezzi