Aggressioni al personale medico, fatto deprecabile

Caro lettore, le aggressioni verbali e fisiche al personale medico e infermieristico sono una realtà che non inorgoglisce nessuno, tanto meno chi, come lei, questo problema se lo pone. Ad essere maggiormente a rischio di violenza fisica e verbale è soprattutto il personale del pronto soccorso e del 118. Non è passato molto tempo dalla notizia che ha visto una dottoressa del 118 essere presa a calci e pugni da un motociclista ferito in un incidente. Succede tutti i giorni invece, l’aggressione verbale al personale medico ed infermieristico del pronto soccorso di Fermo. Difficile sapere da dove derivino certe manifestazioni di pazienti e familiari, purtroppo sempre più numerosi, che esprimono mancanza di fiducia, superbia, ostentato disprezzo verso medici ed infermieri. Le criticità che il pronto soccorso affronta ormai da anni, sono tante e note. Si potrebbe parlare di alto numero di accessi (chiediamoci se le guardie mediche ci sono) della carenza di medici (nettamente sotto organico) e delle ripercussioni della mancanza di posti letto nei reparti. Ma a fronte di ogni criticità che potrebbe rallentare il servizio del pronto soccorso, dovremmo ricordare che chiunque varchi quella soglia lo fa per essere curato in emergenza e le persone che vengono aggredite, sono le stesse che salvano la vita. Anche di chi li aggredisce.