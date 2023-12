Agibilità del Merlini:: "In fondo senza sconti"

"Noi del centrodestra, sulla questione dell’asilo ‘Merlini’, andremo fino in fondo. Senza sconti. Da subito si è cercata la polemica invece di dare risposte. Abbiamo esposto la criticità anche al prefetto. E non è escluso che faremo esposti di altro tipo". È con queste parole che Pasqualino Piunti torna sul tema di questi giorni: l’agibilità della scuola paritaria di via Leopardi dove si è trasferito l’Istituto Vivaldi ed attualmente chiusa per lavori di adeguamento. La questione è stata illustrata dai consiglieri di minoranza a Palazzo San Filippo, assieme a tutte le altre vicende che secondo l’opposizione non tornerebbero, come anche la mancata discussione della crisi di giunta. A spiegare quanto avvenuto al ‘Merlini’ era stato, durante il question time, l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli. In quell’occasione il membro della giunta aveva messo in chiaro che l’avvio dei primi lavori di manutenzione straordinaria all’asilo era stata comunicata il 2 marzo: l’opera, che includeva il risanamento del primo piano, il rifacimento dei servizi igienici e un intervento alla terrazza terminavano il 20 ottobre e, quattro giorni dopo, veniva segnalata la certificazione di agibilità parziale. In seguito partivano le attività scolastiche, ma il 7 dicembre veniva comunicata la presenza di lavorazioni in corso non riconducibili al cantiere del 2 marzo. Per questi lavori, pertanto, veniva incaricato un nuovo tecnico. In conseguenza di ciò, le attività scolastiche sono state sospese e riprenderanno solo dopo il completamento dei lavori, che includono il rinnovo dei punti luce, l’adeguamento del quadro elettrico e l’inserimento dell’impianto di ricambio aria. Chiuso il cantiere, infatti, la certificazione di agibilità verrà integrata.

La ricostruzione ha suscitato le ire della minoranza, sia del centrosinistra (Annalisa Marchegiani) sia della destra, in primis Emanuela Carboni: "Ora i documenti in nostro possesso verranno analizzati da chi ha le dovute competenze – dice la consigliera – per verificare la regolarità dell’agibilità dei locali. Anche questo episodio è conseguenza dell’arroganza, presunzione e incompetenza della nostra amministrazione. E c’è da ricordare che quando palesai le mie perplessità sulle condizioni di quello stabile fui criticata pesantemente da chi senza alcun titolo istituzionale si fece portavoce dell’amministrazione. Sono dispiaciuta per le famiglie che hanno pagato la retta, attendiamo di sapere come rimedieranno i nostri governanti".

Giuseppe Di Marco