"Agire prima che le aree si spopolino"

"La struttura commissariale può essere uno strumento delle politiche di coesione, in vista della programmazione delle risorse che sarà effettuata all’esito di tutte le verifiche sulla capacità di spesa". Lo ha detto ieri il senatore Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione del terremoto 2016, presenziando al convegno sul tema svolto al Filarmonici. "La struttura commissariale ha dimostrato rispetto ai fondi del fondo complementare sisma, di avere una capacità di spesa molto importante. Abbiamo messo in campo 600 milioni di stimoli alle imprese che hanno chiesto tuttavia 1,5 miliardi di euro: la sollecitazione che abbiamo fatto – ha aggiunto - è quella di mettere quindi in campo ulteriori risorse. Bisognerà verificare se ciò è possibile, ma in ogni caso stiamo lavorando affinché la ripresa economica del cratere sia ulteriormente confortata". "Non dobbiamo correre il rischio che una volta completata la ricostruzione non ci siano più residenti nelle zone terremotate. Dobbiamo lavorare fin d’ora per dare servizi e opportunità alle popolazioni colpite dal sisma affinché siano in condizioni di continuare ad abitare la loro terra" ha aggiunto il sindaco Fioravanti. "Vogliamo costruire la visione per avere consapevolezza che queste risorse per essere messe a terra hanno bisogno di sinergie fra tutti gli attori e collaborazione".