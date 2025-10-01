Agli azzurri solo il 7%, niente da fare per Acciarri e per Camela

Tra i delusi, nel Piceno, ci sono sicuramente gli esponenti di Forza Italia. Il partito di Berlusconi, infatti, nella circoscrizione ascolana è stato soltanto il quinto, con poco meno del 7% delle preferenze. Gli ‘azzurri’ sono stati superati anche dalla Lega, unico caso in tutte le Marche. Di conseguenza, non c’è stata alcuna speranza di entrare in consiglio per i quattro candidati Monica Acciarri, Valeriano Camela, Leo Bollettini e Patrizia Ferrara. Poca voglia di parlare, ieri, per la Acciarri (foto), che nei mesi scorsi aveva fatto parecchio discutere di sé dopo aver abbandonato la Lega proprio per passare a Forza Italia.

La consigliera regionale uscente ha affidato un breve commento alla sua pagina Facebook. "Un risultato straordinario che porto nel cuore, frutto della fiducia che tante persone hanno voluto darmi – ha scritto in merito ai 2.015 voti ottenuti in questo ‘giro’ elettorale –. Nonostante l’esito complessivo, queste preferenze raccontano la forza di un progetto, di un impegno e di una comunità che ha creduto in me. Continuerò a metterci passione, serietà e determinazione: questa è solo una tappa del nostro cammino".

Parole, però, che cercano soltanto di nascondere una delusione che è palese, viste le ambizioni che Monica Acciarri aveva alla vigilia. Tra gli ‘sconfitti’ (si fa per dire) nel centrodestra anche Valeriano Camela. Il medico, in passato, era stato consigliere regionale, ma stavolta non è riuscito ad essere eletto. Dopo un periodo nel quale era rimasto fuori dalla politica, però, non era facile per lui riuscire a compiere l’exploit. Le sue 1.190 preferenze, però, non rappresentano un risultato da buttar via.

"Grazie a tutti per il forte consenso che mi avete dato anche in questa occasione – il commento di Camela, rivolto ai suoi elettori –. Ancora una volta abbiamo ottenuto un ottimo risultato insieme e ve ne sono riconoscente. Nonostante sia stato lontano dalla politica attiva in questi ultimi tempi, mi avete dato fiducia e avete creduto in me. Ringrazio quindi chi mi ha votato, gli amici, la mia famiglia e i miei fidati collaboratori, senza i quali non avrei potuto ottenere questo grande risultato. Auguro quindi un buon lavoro alla nuova squadra che guiderà la Regione Marche nei prossimi anni".

Sempre per quanto riguarda il partito di Silvio Berlusconi, Leo Bollettini ha ottenuto 552 preferenze, mentre l’imprenditrice sambenedettese Patrizia Ferrara, data tra le outsider alla vigilia del voto, non è andata oltre i 493 voti. Anche nella coalizione vincente, inevitabilmente, c’è chi è rimasto deluso all’indomani del voto espresso da circa unmilione e trecentomila marchigiani gli scorsi domenica e lunedì.

Matteo Porfiri