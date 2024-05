Agli sportelli Inps per capire come funziona la pensione

Si è svolta presso la Direzione provinciale Inps di Ascoli la Giornata internazionale di informazione previdenziale 2024, in collaborazione con la Deutsche Rentenversicherung (Drv) Schwaben di Augsburg. La normativa comunitaria prevede la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi, consentendo ai lavoratori di utilizzare i contributi maturati in Paesi Ue per raggiungere il diritto alla pensione e la promozione di questi eventi informativi va nella direzione di fornire tutti gli strumenti necessari per poter valutare la situazione previdenziale. Hanno preso appuntamento allo sportello oltre 30 cittadini, che hanno così avuto modo di analizzare la loro posizione contributiva sia per l’attività svolta in Italia, sia per quella prestata in Germania, direttamente con i funzionari dell’ente tedesco. Oltre alle consulenze di elevata specializzazione erogate agli assicurati questa iniziativa è importante per la formazione di una rete di rapporti e di collaborazione diretta tra i funzionari dell’Istituto e delle altre Istituzioni coinvolte, per risolvere criticità in tempi rapidi nella gestione delle pratiche di pensione e realizzare progetti a favore degli assicurati comuni, come, ad esempio, quello condiviso con la Drv Schwaben di Augsburg relativo alla creazione di un servizio telefonico in lingua italiana e tedesca che permette agli utenti di ricevere informazioni e consulenza in merito alla propria posizione assicurativa in Germania.