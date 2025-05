Agostini:: "Acciarri bis?. Io non c’entro"

Chat del Partito Democratico infuocate ieri mattina. La notizia anticipata dal Carlino, sui contatti in corso tra Monica Acciarri e i dem per un possibile ritorno della consigliera della Lega in vista delle regionali, ha scatenato diverse reazioni. Ma queste reazioni non sono tanto di stupore, visto che in molti sanno o hanno già parlato della questione.

Sulla trattativa in corso prova a tirarsi fuori Luciano Agostini, ex parlamentare e tuttora uomo di peso all’interno del partito, attraverso questa nota: "Relativamente alla notizia comparsa oggi sul Resto del Carlino circa l’ipotesi che il sottoscritto sia l’ufficiale di collocamento’ per ipotetiche quanto assurde candidature della consigliera Acciarri nelle liste del Partito Democratico per le prossime regionali, smentisco categoricamente non avendo il sottoscritto dal 2008 ovvero dall’anno della mia prima candidatura in Parlamento rapporti né personali né politici con la consigliera Acciarri. Inoltre voglio precisare che il sottoscritto non si occupa della formazione delle liste e che dall’ultimo congresso non fa più parte di nessun organismo dirigente e quindi decisionale del partito regionale e provinciale. Sono un iscritto del circolo di Offida dove continuerò a dare il mio contributo come ho sempre fatto per la crescita del Pd".

Agostini dunque bolla come ipotetica e assurda la candidatura in quota democrat per Monica Acciarri. In realtà i colloqui stanno proseguendo da tempo e domani in Regione la consigliera tornerà alla carica con un’interrogazione sull’identificazione da parte della polizia locale di Ascoli nei confronti degli autori dello striscione esposto da Lorenza Roiati il 25 aprile. Insomma, un altro piccolo passettino per tornare nel partito che aveva abbandonato nel 2018.

Flavio Nardini