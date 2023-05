Agostino Mercatili morto ad Ascoli: era in pensione da poco

Ascoli Piceno, 31 maggio 2023 – Se ne è andato a soli 63 anni il conosciutissimo Agostino Mercatili, stimato bancario della Bnl di via Trieste che da poco tempo era andato in pensione. E’ stato probabilmente un attacco cardiaco a portarlo via l’altra sera nella sua casa di via dei Sabini dove era rientrato dopo la sua rituale passeggiata in bicicletta per le vie del centro storico. Lo stesso attacco cardiaco che qualche anno fa lo aveva sorpreso al lavoro e dal quale si era miracolosamente salvato.

Per questo, faceva continui controlli anche a Roma. Ma tutto è stato inutile. Così come è stato inutile, purtroppo stavolta, l’arrivo immediato dell’ambulanza che pure è rimasta incastrata in via Trieste. Uomo buono, dallo sguardo rassicurante, sempre disponibile con tutti sia nel lavoro che nella quotidianità. Marito amorevole della signora Gabriella, figlio amatissimo, padre esemplare di due bellissime figlie Chiara e Federica, già Dama della Quintana per il Sestiere di Sant’Emidio, nonno ormai a tempo pieno, non aveva mai perso la sua grande passione per le auto d’epoca. Nel garage di Campo Parignano, nella rimessa di Roccafluvione bivio Venarotta e a Villa Pigna, custodiva i suoi gioielli di auto e moto storiche che amava poi mostrare in occasione dei mille raduni a cui ha partecipato. Tra le auto maggiormente di pregio c’è soprattutto una Fiat 501 Sport del 1923 che è davvero un pezzo da museo. Socio del Club ‘Antiche Ruote’ di Montereale a L’Aquila è stato il promotore delle rievocazioni storiche ascolane, dal Circuito delle Caldaie a quello del Piceno. In questi anni in cui l’amministrazione comunale ha accolto l’invito per riavere il passaggio delle auto della ‘Mille Miglia’ Agostino Mercatili era sempre nell’organizzazione della logistica nella tappa ascolana. Un grande appassionato davvero.

“Piango la scomparsa di un amico fraterno – ha ammesso Luigi Odoardi che ha condiviso con lui la passione per le auto d’epoca – Agostino era sempre il primo ad offrirsi di dare una mano e il primo ad uscire con uno dei suoi modelli più belli. Era conosciutissimo non solo in Italia e la sua prematura scomparsa addolora tutti gli appassionati di motori e di auto storiche”.

La salma di Agostino Mercatili rimarrà nella Casa Funeraria Damiani fino a poche ore prima della cerimonia funebre che verrà celebrata questo pomeriggio alle 15 nella Chiesa di Sant’Agostino. Ai genitori Emilio e Anna, alla moglie Gabriella, alle figlie Federica e Chiara, ai generi Fabio e Giovanni, agli adorati nipoti e ai parenti tutti, giungano le condoglianze del Carlino. Ciao Ago.