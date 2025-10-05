Agostinone si gode il successo: "Ancora margini di miglioramento"

L’Ascoli ha perso la sua imbattibilità con una ingenuità proprio nell’ultimo minuto della sfida con il Bra, ma la prova dei bianconeri è stata ancora una volta superlativa. Squadra padrona del campo, pochissimi rischi, quattro gol e il piacevole ritorno in campo di Simone Corazza a coronare una giornata ricca di sensazioni positive. E in sala stampa il vice allenatore Giuseppe Agostinone ha confermato tutte le cose buone che si sono viste dagli spalti, rammaricandosi anche lui per la disattenzione proprio nell’ultimo minuto di recupero che è costato il primo gol subito in campionato.

Mister Agostinone, altra vittoria e altra prestazione da incorniciare?

"Alla squadra vanno fatti tantissimi complimenti. Il Bra aveva fatto grandi prestazioni anche contro l’Arezzo e il Ravenna. Peccato per il gol che abbiamo subito nei minuti finali. La palla era fuori, però prima o poi questa rete doveva arrivate. Dobbiamo continuare così e cercare di migliorarci sempre".

Un cammino finora con poche sbavature e sembra sempre che questa squadra faccia dei passi avanti anche sul piano della mentalità?

"Siamo all’inizio del percorso e ci sono tanti margini di miglioramento. Il tifoso ha piacere nel vedere la squadra così, ma noi come staff cerchiamo sempre il dettaglio da migliorare. Ci sono alcuni elementi che devono crescere a livello di automatismi ma il processo di apprendimento procede benissimo, quindi va bene così".

Per lei e mister Tomei è comunque una grande soddisfazione vedere questi risultati nonostante il poco tempo che questa squadra gioca insieme?

"Dall’inizio del ritiro il mister ha cercato sempre di dare autostima ai ragazzi cercando di far acquisire sicurezza in quei meccanismi che andiamo a sviluppare".

Come stanno i ragazzi che sono dovuti uscire a causa di qualche acciacco?

"Guiebre in particolare ha avuto un trauma dopo essere caduto sulla palla. Difficile dire adesso, ma martedì capiremo se si tratta di un problema muscolare o tendineo. Speriamo non sia nulla di grave".

Più amaro il commento di mister Fabio Nisticò allenatore del Bra. "Per la prima volta nel corso dell’anno – ha ammesso – abbiamo avuto l’idea di avere davanti una squadra molto più forte di noi. Faccio i complimenti all’Ascoli per quello che sta esprimendo. Ho visto una grande idea di calcio. Questa partita ci deve servire per crescere".

Valerio Rosa