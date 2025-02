Agraria, le mosse degli imprenditori

Gli imprenditori di Porto d’Ascoli che hanno le proprie aziende nella zona dell’Agraria sollecitano il completamento delle opere di urbanizzazione nella zona industriale rimaste incompiute. La richieste è stata avanzata al Comune di San Benedetto nel corso di un incontro richiesto da Loris Testa, vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Ascoli e manager della Soltec Srl. Il vice presidente dei giovani imprenditori dell’associazione confindustriale ascolana ha illustrato la situazione del piano regolatore, ormai in vigore da trent’anni, evidenziando le opportunità economiche offerte dai prossimi bandi regionali, che spesso restano senza candidati, e sottolineando la disponibilità di contributi privati da parte degli imprenditori per il completamento delle infrastrutture. Il progetto è inoltre sostenuto da Confindustria Ascoli Piceno, che riconosce nell’urbanizzazione delle aree industriali un elemento strategico per la logistica e la competitività territoriale, oltre che per l’imprescindibile sicurezza dei lavoratori e degli avventori che quotidianamente si recano presso le aziende della zona. All’incontro hanno partecipato il sindaco Antonio Spazzafumo, il consigliere comunale Domenico Novelli, il dirigente dell’Area Urbanistica, Giorgio Giantomassi, e la direttrice del Servizio Patrimonio, Annalisa Sinatra. Dal lato imprenditoriale hanno sottoscritto l’appello circa trenta imprese attive nell’area, di cui molte presenti in sala consiliare. I dirigenti comunali hanno illustrato l’iter tecnico necessario per la realizzazione delle infrastrutture viarie, chiedendo ai rappresentanti del settore imprenditoriale di presentare un progetto definitivo.

Vittorio Bellagamba