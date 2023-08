Agraria tra fango e polvere Rischio caditoie intasate

Se, per mera casualità, il traffico di Porto d’Ascoli permettesse al turista di raggiungere il confine sud della città, questi si ritroverebbe, subito prima di lasciare le Marche, di fronte ad un insolito panorama. Caseggiati immersi nel silenzio, ante che sbattono, mentre i pochissimi abitanti evitano accuratamente strade gialle, immerse nella polvere, in una specie di ‘seppiato’ che ricorda qualche film sui tempi della corsa all’oro. Ma in mezzo a tutta questa polvere non si trovano pepite: la terra, sembrano dire le curve smussate del quartiere Agraria, è solo terra. Meglio ancora: sporcizia residua delle forti piogge di qualche settimana fa, che hanno riversato fiumi di fango da Ragnola alle sponde del Tronto, senza soluzione di continuità.

Così stanno le cose ai lati dei casermoni popolari, e così le riportano i consiglieri di minoranza all’attenzione del vertice comunale. "Già nell’ultimo consiglio comunale FdI ha contestato la poca considerazione per la zona sud della città – scrivono Andrea Traini e Nicolò Bagalini – Difatti, dei due milioni di euro – rinvenuti nel bilancio, nda - solo il 5% è stato destinato a Porto d’Ascoli, gli ultimi asfalti sono stati fatti solo a San Benedetto, il sottopasso di via Mare non è nemmeno in cantiere e nessun evento culturale è stato organizzato. Ma non è tutto. Difatti la carenza di attenzione per la zona sud si evince anche dal mancato intervento per la pulizia delle strade nel quartiere Agraria dove, a distanza di ben 16 giorni dall’alluvione del 7 agosto, diverse strade (via La Malfa, via Gonella, via Gronchi e via Amendola) sono ancora ricoperte di fango". A ciò si deveaggiungere il circuito sportivo ‘Merlini’, anch’esso ricoperto dall’onnipresente coltre gialla. "Dopo le varie istanze del comitato di quartiere è stato effettuato solo un primo intervento – continuano i meloniani - sommario e parziale, che di fatto ha lasciato la zona sporca, con marciapiedi, strade e caditoie pieni di fango. Questa situazione sta diventando intollerabile in quanto alcuni marciapiedi non sono praticabili, le auto sollevano moltissima polvere e, nel caso di pioggia improvvisa, l’intero quartiere finirebbe di nuovo sott’acqua in quanto le caditoie sono intasate. È chiaro che oltre a ripulire urgentemente la zona è necessario affrontare il problema a monte perché quello della terra che defluisce dalle colline limitrofe dev’essere affrontato e risolto. Speriamo che, almeno per questa problematica, l’amministrazione comunale ascolti gli appelli dei cittadini del quartiere Agraria, che non sono cittadini di serie ‘b’ e che hanno il pieno diritto di vivere con marciapiedi, strade e caditoie pulite e sicure".

Giuseppe Di Marco