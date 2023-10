Agricoltori abbandonati. Crisi climatica e danni: "Dai politici promesse e passerelle elettorali"

Ammonta a 4 milioni la stima dei danni subiti dalle imprese agricole della Valtesino. "Da quattro mesi persiste un silenzio assordante tra i vivai e i vigneti di Grottammare e Ripatransone flagellati dalla grandine primaverile. Gli agricoltori sono tuttora in attesa di un intervento da parte di Regione Marche che limiti i danni causati dalla calamità naturale, intervento che, nonostante le molte promesse, non è ancora arrivato". Commenta così, Coldiretti Ascoli Fermo, l’amarezza raccolta fra gli 80 associati che, danneggiati dalla grandinata dello scorso 12 maggio, avevano risposto alla richiesta, fatta dall’Assessore Regionale all’Agricoltura Andrea Antonini a seguito di un sopralluogo nelle aziende più colpite. Fra Grottammare e Ripatransone – precisa l’Organizzazione agricola – ammonta a quattro milioni di euro il danno della grandine ai settori vivaistico e viticolo che si somma, per questi ultimi, a quello della peronospora che ha colpito i vigneti. "Raccolgo l’amarezza delle nostre imprese associate –afferma il presidente di Coldiretti Ascoli Fermo, Stefano Mazzoni – che, dopo questi mesi di inutile attesa, oggi ricordano il sopralluogo di quei giorni e temono si sia trattato solo di una passerella pre-elettorale".

Del resto le temperature estreme di quest’estate, e quelle caldissime che ancora stiamo vivendo, con poi improvvise e violente ondate di pioggia, grandine e vento, sono le due facce della crisi climatica.

Il mare poi, caldissimo quanto quelli tropicali (in alcuni tratti ha superato i 30 gradi, facendo ’bollire’ animali e piante) fa da combustibile alle manifestazioni climatiche estreme. Proprio di questi giorni è l’ennesima ondata di caldo africano, che farà registrare ancora per qualche giorno temperature pienamente estive non solo nel Piceno ma anche in Nord Europa. Lo zero termico invece, si allontana sempre più. Ma siamo ancora in tempo a invertire la marcia: necessaria una rinuncia importante ai combustibili fossili.