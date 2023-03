Agriturismo all’asta per sbaglio Risarcimento per i proprietari

Astalegale.net dovrà risarcire di 12.000 euro e delle spese legali i proprietari dell’agriturismo La Rosa dei venti di Offida per una vicenda che risale alla primavera del 2018 quando la fotografia della struttura ricettiva offidana erroneamente finì sul sito delle aste. Difesi dall’avvocato paolo Massicci, per questi i proprietari, Emilio Massicci e Maria Troiani, avevano denunciato Astalegale.net, trovando ora soddisfazione nella sentenza emessa dal giudice del tribunale di Ascoli Enza Foti. Ad aprile del 2018 i due coniugi vennero a sapere che i propri immobili erano oggetto di procedura esecutiva immobiliare, con asta fissata per il 12 aprile. Effettuate le verifiche appuravano che, in realtà, ad essere stato messo all’asta era il compendio immobiliare appartenente ad altro soggetto, sempre ubicato a Offida in contrada Tesino. Nella mappa interattiva presente sul sito del Tribunale relativa all’immobile oggetto di esecuzione era stato erratamente individuato - tramite fotografie estratte da Google Maps – l’immobile di loro proprietà e non quello effettivamente andato all’asta. Cliccando sopra il segnale del puntatore Google Maps (che era accompagnato dalla didascalia Agriturismo con piscina Rosa dei Venti), veniva aperta una finestra di descrizione, dove si trovavano riportate e consultabili immagini satellitari dell’immobile, e, inoltre, altre finestre con evidenziate data e ora dell’asta, prezzo base e ubicazione del bene oggetto di asta. Si sono dunque rivolti al giudice dell’esecuzione che ha ordinato "la rimozione dal sito internet del Tribunale, nella sezione dedicata alla presente procedura, della mappa interattiva che rimanda all’immobile sito in Contrada Tesino n. 261a Offida, di proprietà di Massicci Emidio e Troiani Maria". Il provvedimento è stato però solo parzialmente eseguito da Astalegale.net posto che anche per la successiva asta fissata il 24 maggio era ancora presente la mappa Google con i puntatori collocati in posizione pressocché adiacente agli immobili dei denuncianti. Inoltre ai puntatori della mappa interattiva erano ancora associati la didascalia "Agriturismo con piscina Rosa dei Venti" e l’indirizzo "Contrada Tesino 252" di Offida, corrispondente a quello dell’immobile (anch’esso, un agriturismo) oggetto dell’espropriazione, ma non a quello del bene dei deducenti, sito in Contrada Tesino n°261A. L’iter giudiziario è arrivato a conclusione stabilendo che l’errore ha causato un danno d’immagine al La Rosa dei Venti, i cui proprietari dovranno ora essere risarciti.

Peppe Ercoli