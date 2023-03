Agriturismo da risarcire: "Ma c’è l’Appello"

"Siamo soltanto al giudizio di primo grado davanti al Tribunale civile e, pertanto, l’iter giudiziario proseguirà in appello". Annuncia battaglia l’avvocato Giulio Brovadan dopo la sentenza del tribunale civile di Ascoli che ha condannato Astalegale.net a risarcire di 12mila euro e delle spese legali i proprietari dell’agriturismo La Rosa dei Venti di Offida per una vicenda che risale alla primavera del 2018. "L’Agriturismo La Rosa dei Venti non è finito all’asta giudiziaria e non ha mai rischiato di finirci; nessuna fotografia dell’Agriturismo La Rosa dei Venti è mai stata pubblicata sul sito delle aste, né sono mai state rese consultabili immagini satellitari della struttura ricettiva cliccando sul puntatore della mappa" afferma l’avvocato Brovadan aggiungendo che "Astalegale si è limitata ad inserire su Google Maps l’indirizzo dell’immobile pignorato, ai fini dell’individuazione sulla mappa, senza estrarre e caricare sul sito del Tribunale di Ascoli alcuna fotografia estratta da Google Maps". Dopo la sentenza di primo grado emessa dal giudice del tribunale civile di Ascoli Enza Foti, che ha dato ragione ai titolari dell’Agriturismo offidano assistiti dall’avvocato Poalo Massicci, la vicenda approderà dunque in Appello col giudizio di secondo grado a seguito del ricorso annunciato dall’avvocato Brovadan, legale di Astalegale.net.

p. erc.