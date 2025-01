Agroppi, i mesi in bianconero e quella battuta

"Sono nato a Piombino, mica a Nazareth". Di Aldo Agroppi allenatore dell’Ascoli, ricorderemo questa frase pronunciata nel dopogara della sfida dei bianconeri allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona quando rispose alla domanda di un collega se l’Ascoli sarebbe riuscito a salvarsi. E in effetti il simpatico e sempre pungente ex calciatore e tecnico del Torino, non riuscì a salvare l’Ascoli in quei sei mesi in cui sedette al fianco del Presidentissimo Costantino Rozzi, sulla panchina dell’Ascoli. Storica la sua immagine mentre in un Ascoli-Fiorentina entrò sul prato dello stadio Del Duca affiancato dal medico sociale Carlo Cicchi, per bloccare proprio Rozzi che si stava lanciando contro l’arbitro e contro il capitano viola, Carlos Dunga. Aldo Agroppi è deceduto all’età di 80 anni a Piombino, a causa di una polmonite bilaterale. Il 21 gennaio 1990, dopo la sconfitta interna per 2-1 contro la Juventus, venne chiamato dall’Ascoli di Costantino Rozzi al posto di Eugenio Bersellini. Non riuscì però ad evitare la retrocessione in Serie B dei bianconeri con 9 punti in 13 partite ed un ruolino di 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Una stagione davvero partita male con il confermato Bersellini e una squadra in grande difficoltà in zona gol sin dall’inizio. Al termine della stagione infatti chiuse con il peggior attacco con 20 reti segnate, e fu anche l’unica squadra della massima serie, che non riuscì mai a vincere in trasferta. Al termine del girone di andata l’Ascoli si ritrovò penultimo con 11 punti, e come detto, a metà gennaio dopo la sconfitta interna con la Juve, mister Eugenio Bersellini, venne esonerato e sostituito da Aldo Agroppi. La speranza era quella di compiere l’ennesimo miracolo nel girone di ritorno, ma questa volta questa volta andò male e i bianconeri dopo quattro stagioni in Serie A, tornarono di nuovo in B. Il croato Borislav Cvetkovic con 10 reti risultò il miglior marcatore stagionale con 7 gol in campionato e 3 in Coppa Italia. La scomparsa di Aldo Agroppi ha suscitato parecchia commozione nel mondo del calcio. Anche l’Ascoli Calcio con un post sui social ha voluto ricordare l’ex tecnico che ultimamente era diventato opinionista televisivo dalla battuta sempre pungente.

Valerio Rosa