Ai piedi dei Sibillini Montemonaco, le Poste un riferimento in paese

Montemonaco è uno dei comuni meno abitati della provincia, ma favorito anche dalla posizione all’interno del Parco Nazionale dei Sibillini, è comunque un centro turistico che offre diverse occasioni di intrattenimento, dalle Grotte di Sibilla prese d’assalto nei mesi estivi alla sagra della castagna in calendario a ottobre. Purtroppo, complice anche il sisma del 2016, molti abitanti hanno abbandonato il piccolo comune cercando una nuova occasione di vita nelle città e oggi Montemonaco conta soli 500 abitanti.

Qui il piccolo ufficio postale, diretto da Fabiola Rosati, continua però a essere un punto di riferimento per tutti con i suoi servizi e prodotti per ogni target di clientela. "Vivo ad Amandola e i quindici minuti di strada che percorro per raggiungere il posto di lavoro mi rincuorano, perché tra curve, tornanti e un panorama mozzafiato, è piacevole arrivare quassù – racconta – I nostri clienti sono "diversamente giovani" come li chiamo io, e anche se sono solo sei mesi che sto qui, mi sento a casa e cerco di farci sentire anche loro. Sono all’ordine del giorno le richieste di aiuto per leggere le bollette o comprendere nel dettaglio le comunicazioni ricevute: forse va oltre il mio ruolo, ma mi fa piacere dare loro una mano quando posso".

Nell’epoca di internet e delle comunicazioni a distanza, nell’ufficio postale di Montemonaco resiste il valore del contatto umano. "Io provo a promuovere i tanti servizi digitali che offriamo ma qui, giovani e meno giovani, preferiscono venire allo sportello – spiega ancora Rosati, raccontando il suo quotidiano – dietro cui trovano sempre una persona disponibile". Ma alla fine però non sarà un po’ stretto tutto questo?

"Certo, non registriamo richieste di spedizioni internazionali, ma qui a Montemonaco tra pagamenti pensioni, prelevamenti e bollettini ogni operazione racconta una sua storia" conclude Rosati.